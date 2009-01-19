Як вербують до армії США

Сьогодні, 19 січня, розпочався візит до Сполучених Штатів Америки української військової делегації на чолі із заступником начальника управління призову та комплектування Головного управління особового складу Генерального штабу ЗС України полковником Геннадієм ЗЛАТНІКОВИМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, головна мета візиту українських військових полягає у ознайомленні з досвідом впровадження у Збройних силах США системи рекрутування та утримання на військовій службі військовослужбовців за контрактом.

Під час перебування у США представники української військової делегації ознайомляться зі стратегією рекламування, процесом відбору кандидатів на контрактну службу, підготовкою вербувальників.

Крім того, українські військові проведуть низку консультацій з питань розвитку кар’єри військовослужбовців-контрактників, прогнозування показників комплектування, критеріїв продовження термінів контракту, заохочувальних програм, що застосовуються у процесі вербування та утриманні на службі військовослужбовців армії Сполучених Штатів Америки.

Спілкуючись зі своїми американськими колегами, українські військовослужбовці приділятимуть увагу вивченню законодавчої та нормативно-правової базі, яка регламентує порядок відбору кандидатів, порядку направлення на навчання, а також проведенню атестації сержантського складу Сухопутних військ США.