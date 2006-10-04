Росія закликає Білорусь ввести візовий режим для громадян Грузії, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як заявив у вівторок заступник директора Федеральної міграційної служби РФ Михайло ТЮРКІН, "причиною такого звернення стало те, що громадяни Грузії часто приїжджають до Білорусії, сідають на поїзд, і таким чином без віз опиняються в Росії".

На його думку, це питання може бути вирішене найближчим часом. Тільки за перше півріччя з Росії було видворено близько тисячі громадян Грузії, що порушили правила перебування в РФ. За словами М.ТЮРКІНА, "сьогодні ведеться планомірна робота з виявлення нелегальних мігрантів, і громадяни Грузії перебувають в зоні особливого ризику". Громадяни цієї країни часто в`їжджають в Росію без віз, не реєструються за місцем тимчасового перебування і підроблюють документи. Так, за даними ФМС, впродовж останнього року виявляються численні підробки запрошень для в`їзду до Росії, без яких не можна одержати візу.

"На сьогоднішній день консульський відділ російського посольства в Грузії направив у ФМС Росії для перевірки 150 запрошень, із них 148 виявилися підробленими", - повідомили ІТАР- ТАСС у Федеральній міграційній службі РФ. Зараз на території РФ в цілому перебуває 300 тис. жителів Грузії