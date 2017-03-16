КНДР: За вбивством Кім Чен Нама стоять Вашингтон та Сеул

Північна Корея стверджує, що вбивство в аеропорту Куала-Лумпура Кім Чен Нама, брата по батьку північнокорейського лідера Кім Чен Ина, стало результатом таємної політичної змови між Сполученими Штатами Америки та Південною Кореєю, як повідомляє DW.

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Як заявив у четвер, 16 березня, північнокорейський дипломат Пак Мйонг Хо у Пекіні, вбивство Кім Чен Нама стало "огидним та надзвичайно небезпечним" планом Вашингтона та Сеула, покликаного зіпсувати імідж КНДР та повалити нинішню владу в країні, інформує агентство Associated Press.

Нагадаємо, Кім Чен Нам, який жив за кордоном та був відомий своїми публічними висловлюваннями проти династичного успадкування посади керівника КНДР, був убитий 13 лютого. Він був, імовірно, отруєний в аеропорту Куала-Лумпура двома жінками, яких підозрюють у шпигунстві на користь Північної Кореї, і помер дорогою до лікарні.