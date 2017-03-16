Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив розірвати угоду про мігрантів із ‎Європейським Союзом.‎

Як повідомляє ВВС Україна, він заявив, що ЄС "може забути", що Туреччина погодилася на реадмісію мігрантів, які не ‎змогли отримати статус біженця у країнах ЄС.‎

Відповідно до угоди, укладеної в березні 2016 року, мігрантів, які прибувають до ‎Греції та Болгарії, що перебувають у складі ЄС, ‎відправляють назад до Туреччини, ‎за умови, що вони не звернулися з проханням про притулок або ‎їхнє прохання ‎відхилили.‎

‎"Тепер вони кажуть про реадмісію. Яка реадмісія? Забудьте про це", - сказав сьогодні турецький ‎президент.‎

‎"Ви не впустили мого міністра до Нідерландів. Ви забрали право посадки у мого міністра ‎закордонних справ. Ви не даєте нам проводити зустрічі біля будівлі генерального консульства, ‎яке є моєю землею. Але після цього ви очікуєте нас робити це (приймати назад мігрантів). ‎Цього не станеться", - додав він.

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Заяви пана Ердогана з'явилися на тлі дипломатичного скандалу між ЄС і Туреччиною, що ‎розгорівся у минулу суботу, коли нідерландська влада не дозволила двом турецьким ‎міністрам - ‎спочатку голові МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, а пізніше міністру ‎у ‎справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саяма Кайе -‎‎ ‎виступити в Роттердамі перед громадянами Туреччини, що живуть ‎у ‎Нідерландах.‎

Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати ‎зміни ‎до конституції Туреччини, які суттєво розширюють повноваження ‎президента. ‎Референдум із цього питання призначений на 16 квітня.‎

Влада Нідерландів не дозволила Чавушоглу в'їхати в країну, а Фатіму ‎Бетюль ‎Сайян Кайе ескортували до німецького кордону. Уряд Нідерландів пояснив ‎заборону на проведення мітингу міркуваннями безпеки.‎

Раніше влада Австрії, Німеччини та Швейцарії також заборонила ‎виступи ‎турецьких офіційних осіб, пославшись на можливі проблеми безпеки.‎

Після цього Ердоган порівняв Нідерланди ‎з ‎‎"банановою республікою", зажадав від міжнародних організацій запровадити ‎санкції ‎проти країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії. "Я говорив, що ‎з ‎нацизмом покінчено, але я помилявся, нацизм живий на Заході", - заявив він.‎

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала ці висловлювання ‎неприйнятними ‎і висловила Нідерландам свою "повну підтримку і ‎солідарність".‎

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також назвав заяви ‎Ердогана ‎неприйнятними.‎