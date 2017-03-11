Міждержавний скандал: Ердоган назвав владу Нідерландів "пережитками нацизму та фашистами"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав владу Нідерландів "пережитками нацизму і фашистами" після того, як уряд країни відкликав дозвіл на посадку для літака міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте охарактеризував цей вислів як "незбалансований".

"Це, звичайно, абсолютно божевільне зауваження", - сказав Рютте, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Туреччина у зв'язку з цим інцидентом викликала посла Нідерландів для подальших роз'яснень.

Чавушоглу мав намір у суботу відвідати мітинг турецької громади в Роттердамі, щоб переконати турецьких громадян, які проживають у Нідерландах, підтримати зміни до конституції країни на референдумі, який відбудеться 16 квітня.

"Ви можете не пускати нашого міністра закордонних справ, скільки хочете. Подивимося, як ваші літаки будуть тепер літати до Туреччини", - сказав Ердоган.

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Однак мер Роттердама заборонив проведення мітингу і заявив, що влада країни не дозволить голові турецького МЗС брати участь у ньому.

Чавушоглу у відповідь пригрозив Нідерландам введенням суворих санкцій у разі заборони на в'їзд до країни.

У заяві кабміну Нідерландів уточнюється, що таке рішення було прийнято у зв'язку з "загрозою громадському порядку та безпеці".

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"Турецька влада публічно пригрозила ввести санкції. У зв'язку з цим досягнення розумного рішення неможливо", - йдеться в заяві.

У квітні в Туреччині пройде референдум щодо поправок до конституції, на якому буде вирішуватися питання запровадження президентської форми правління.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявляв про необхідність такої реформи ще два роки тому, незабаром після свого обрання президентом.

Противники цієї ініціативи заявляють, що зміна конституції призведе до того, що кермо правління опиниться в руках однієї людини.