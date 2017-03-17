У пасажирського літака в Австралії у польоті відпав гвинт

12:36, 17 березня 2017
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Гвинт у літака відпав при підході до аеропорту Сіднея на висоті близько 1800 метрів.

facebook.com/AIRLINESECRETS

Регіональний пасажирський літак Saab 340B був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Сіднея після того, як у нього в польоті відвалився гвинт з правого двигуна, передає ABC.

На борту повітряного судна авіакомпанії Regional Express, що виконував регіональний рейс з міста Олбері, перебували 16 пасажирів і троє членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

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Як зазначає ABC, гвинт відвалився на висоті близько 1800 метрів при заході на посадку; знайти його поки не вдалося.

Авіаційна влада Австралії почала розслідування інциденту для з'ясування причин події.

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Теги: #літак#Австралія#Saab 340B