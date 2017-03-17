У пасажирського літака в Австралії у польоті відпав гвинт
Гвинт у літака відпав при підході до аеропорту Сіднея на висоті близько 1800 метрів.
Регіональний пасажирський літак Saab 340B був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Сіднея після того, як у нього в польоті відвалився гвинт з правого двигуна, передає ABC.
На борту повітряного судна авіакомпанії Regional Express, що виконував регіональний рейс з міста Олбері, перебували 16 пасажирів і троє членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.
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REX flight forced into emergency landing after losing propeller https://t.co/IGaN7C8WXipic.twitter.com/WW0FuklIdh— ABC Emergency (@ABCemergency) March 17, 2017
Як зазначає ABC, гвинт відвалився на висоті близько 1800 метрів при заході на посадку; знайти його поки не вдалося.
Авіаційна влада Австралії почала розслідування інциденту для з'ясування причин події.