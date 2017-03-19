Трамп охарактеризував Путіна двома словами

Президент США Дональд Трамп, описуючи свого російського колегу Володимира Путіна, заявив, що той - "міцний горішок". Про це глава Сполучених Штатів розповів в інтерв'ю Fox News.

Ведучий попросив Трампа описати декого серед відомих людей двома словами. На прохання охарактеризувати Путіна Трамп сказав: "Я не знаю. Але він точно міцний горішок".

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"Я не знаю, що він робить для Росії, але коли-небудь, я вважаю, ми про це дізнаємося", – додав президент США.

Раніше Трамп відреагував на заяви про те, що він може проявити гнучкість щодо глави Російської Федерації Володимира Путіна. "Хто це потайки сказав президенту Росії: "Скажіть Володимиру, що після виборів я буду більш гнучким?" - поставив він риторичне запитання на своїй сторінці у Twitter.

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