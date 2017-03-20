Туреччина не вийде з угоди про мігрантів – Юнкер

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що влада Туреччини не відмовиться від угоди з ЄС щодо біженців попри погрози вийти з угоди.

Про це він заявив в інтервʼю Bild, як повідомляє "Європейська правда".

"Туреччина не може розірвати цю угоду. Я відкидаю цю загрозу", – сказав Юнкер.

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"Не в інтересах Туреччини опинитися на одинці з проблемою захисту турецького узбережжя від контрабандистів і бандитів", – додав він.

Раніше глава МСЗ Туреччини заявив, що його країна може відмовитися від міграційної угоди з Євросоюзом через загострення відносин з кількома європейськими урядами.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину утриматися від надмірних висловлювань і дій, які в подальшому можуть призвести до загострення відносин з країнами-членами ЄС.