США запровадять обмеження на перевезення електроніки у літаках

Влада США запровадить заборону на перевезення електронних пристроїв, таких як ноутбуки і планшети, у ручному багажі.

Заборона стосуватиметься пасажирів, які летять із восьми країн Близького Сходу і Північної Африки, передає ВВС Україна.

Поки що офіційної заяви не зробили. Очікують, що Міністерство внутрішньої безпеки США оголосить про ці заходи у вівторок.

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Джерело в американській адміністрації розповіло BBC, що обмеження стосуватимуться дев'яти авіакомпаній, літаки яких прилітають до США з 10 аеропортів.

Американські ЗМІ повідомили, ці заходи вживатимуть через нові розвіддані. Заборона торкнеться усіх великих електронних пристроїв: ноутбуків, планшетів, DVD-програвачів та приставкок для комп'ютерних ігор. Мобільні телефони і смартфони можна буде брати із собою на борт літака.

Досі не зрозуміло, на які саме авіалінії пошириться це розпорядження і як довго воно триватиме.

За даними американських ЗМІ, цю директиву обговорювали протягом декількох тижнів.