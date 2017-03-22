Вашингтон запропонував НАТО підлаштуватися під робочий календар Тіллерсона

У Сполучених Штатах Америки заявили, що державний секретар Рекс Тіллерсон може взяти участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО за умови, якщо її перенесуть, передає Радіо Свобода.

Як сказав речник Державного департаменту Марк Тонер, Вашингтон запропонував інші можливі дати, що підходили б для робочого календаря Тіллерсона, для перенесення цієї зустрічі, що наразі запланована на 5–6 квітня у Брюсселі.

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За словами речника, США залишаються стовідсотково відданими союзові НАТО.

У НАТО після цієї заяви сказали Радіо Свобода, що перебувають із цього приводу в контакті з Держдепартаментом США. Але, сказав неназваний посадовець, у НАТО всі рішення ухвалюються консенсусом усіх 28 країн-членів.

У понеділок увечері в Держдепартаменті США повідомили, що Тіллерсон не візьме участі в зустрічі з НАТО 5–6 квітня, не пояснивши причин. Агентство Reuters додало з посиланням на неназвані джерела, що причиною є участь Рекса Тіллерсона в переговорах між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном, що має відбутися на Флориді 6–7 квітня.

Це повідомлення викликало критичні відгуки і у самих США, і в інших країнах-членах НАТО. Критики пригадали попередні заяви Трампа, що заявляв свого часу про «застарілість» союзу НАТО і ставив під сумнів союзницькі зобов’язання США, обумовлюючи їх збільшенням витрат інших союзників на оборону.