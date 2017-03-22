Теракт у Лондоні: Sky News повідомляє про другого загиблого

19:41, 22 березня 2017
Світ
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Точна кількість жертв і постраждалих залишається невідомою.

Теракт в Лондоні / REUTERS

Кількість загиблих під час теракту в Лондоні зросла до двох. Про це повідомляє Sky News.

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Раніше повідомлялося, що жертвою теракту на Вестмінстерському мості в Лондоні стала одна людина, кілька отримали поранення, дехто – серйозні. Фотограф агентства Reuters повідомив, що при нападах постраждали не менше 10 осіб. Серед постраждалих опинився поліцейський, який отримав ножове поранення.

Одну жінку, яка, ймовірно, знаходилася на мості під час нападу, вдалося врятувати з Темзи.

Раніше УНІАН писав, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні. Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де перед цим стався інцидент зі стріляниною.

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Теги: #теракт#Лондон