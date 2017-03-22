Теракт у Лондоні: Sky News повідомляє про другого загиблого

Кількість загиблих під час теракту в Лондоні зросла до двох. Про це повідомляє Sky News.

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Раніше повідомлялося, що жертвою теракту на Вестмінстерському мості в Лондоні стала одна людина, кілька отримали поранення, дехто – серйозні. Фотограф агентства Reuters повідомив, що при нападах постраждали не менше 10 осіб. Серед постраждалих опинився поліцейський, який отримав ножове поранення.

Одну жінку, яка, ймовірно, знаходилася на мості під час нападу, вдалося врятувати з Темзи.

#London terror attack: Two dead. Woman pulled alive from the Thames. Suspect shot "multiple times" by police. @KayBurley is in #Westminsterpic.twitter.com/BxNITIKsaB — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Раніше УНІАН писав, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні. Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де перед цим стався інцидент зі стріляниною.