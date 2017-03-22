Теракт у Лондоні: загинула жінка, ще кілька людей важко травмовані

Унаслідок теракту в Лондоні загинула одна жінка, ще кілька людей отримали важкі травми. Про це повідомляє BBC.

"Одна жінка померла, ще кілька людей були поранені, в тому числі деякі з "катастрофічними" травмами", - повідомляє видання з посиланням на молодшого лікаря в лікарні Святого Томаса.

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Раніше УНІАН повідомляв, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини біля будівлі парламенту Великобританії в Лондоні. Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де стався інцидент зі стріляниною.

Також Reuters повідомляв, що поліція застрелила нападника біля британського парламенту.