Бурджанадзе закликала призначити дострокові вибори президента Грузії

Колишній спікер парламенту Грузії, а нині лідер опозиційної партії "Демократичний рух "Єдина Грузія" Ніно БУРДЖАНАДЗЕ закликала призначити в країні дострокові вибори президента.

Як передає Газета.ru, вона сказала, що Михаїл СААКАШВІЛІ "сьогодні не користується довірою більшості населення країни".

"Я вважаю, що президент СААКАШВІЛІ своєю політикою втягнув країну в кризу, вихід з якої я бачу в проведенні дострокових виборів глави держави", - підкреслила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ з листопада 2001 по травень 2008 року була головою парламенту (вона двічі обиралася на цю посаду - в листопаді 2001 і в квітні 2004 року). У листопаді минулого року вона створила опозиційну партію "Демократичний рух "Єдина Грузія".

Два дні тому М.СААКАШВІЛІ заявив, що не має наміру достроково йти у відставку з посади президента Грузії.