Затриманих у Москві співробітників Фонду боротьби з корупцією залишили на ніч у поліції

Співробітників Фонду боротьби з корупцією (ФБК), затриманих 26 березня в офісі, залишили на ніч у відділі поліції.

Про це повідомила прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш, передає Радіо Свобода.

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Також до ранку 27 березня в відділку поліції залишиться засновник ФБК Олексій Навальний, його затримали в центрі Москви, коли він вийшов на акцію проти корупції.

Співробітники ФБК вели інтернет-трансляцію про масові акції проти корупції, які відбулися в Росії 26 березня. Серед затриманих – керівник виборчого штабу Олексія Навального Леонід Волков, якого підозрюють в екстремізмі.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, у Москві поліція затримала співробітників Фонду боротьби з корупцією, які організували в офісі трансляцію з акцій протесту по всій Росії.

Раніше будівля, де розташований офіс ФБК, було евакуйована через анонімний дзвінок про нібито закладену бомбу. Кінологи жодних вибухових пристроїв не знайшли. Потім ФБК відключили світло, трансляцію переключили на резервну студію.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня по всій Росії проходять акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування Фонду боротьби з корупцією про бізнес прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.