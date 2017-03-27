Покатався на лижах: Медведєв розповів, що робив під час антикорупційних мітингів

08:40, 27 березня 2017
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Про свій день російський прем'єр розповів у Instagram.

Медведэв заявив, що непогано покатався на лижах / twitter.com/mark_feygin

Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв під час антикорупційних мітингів, які відбувалися у містах Росії, катався на лижах. Про це він написав у соцмережі Instagram.

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Відповідаючи на питання користувача, як пройшов його день, Медведєв написав: «Непогано, на лижах покатався».

tvrain.ru

Як повідомляв УНІАН раніше, понад 30 тисяч осіб взяли участь в антикорупційних акціях по всій Росії, без урахування Москви і Петербурга. У Москві, за неофіційними даними, на акцію вийшли до 30 тисяч осіб, за даними поліції - 8 тисяч, у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тисяч.

Протести в Росії пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва.

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Теги: #Медведєв