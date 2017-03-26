Затриманий російський опозиціонер Навальний перебуватиме під адмінарештом до суду

Затриманий сьогодні в Москві російський опозиціонер Олексій Навальний перебуватиме під адміністративним арештом до суду.

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Про це повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter.

«Затриманий сьогодні у Москві Олексій Навальний перебуватиме під адміністративним арештом до суду. Суд завтра», - написала вона.

Політику пред'явлено звинувачення за адміністративною статтею про порушення правил проведення мітингів.

Як повідомляв УНІАН, Навального затримали сьогодні в Москві перед початком організованого ним антикорупційного мітингу, що проходив у центрі російської столиці.

Антикорупційні мітинги проходять 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва.

Тільки у Москві, за різними оцінками, у мітингу взяли участь до 10 тисяч осіб. Повідомлялося про затримання поліцією близько 600 його учасників.