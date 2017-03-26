Кількість затриманих на акції протесту в Москві збільшилася до 800 осіб (відео)

У Москві затримали близько 800 учасників неузгодженої акції проти корупції, повідомляє «Дождь» з посиланням на ОВС-Інфо.

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Серед затриманих є й неповнолітні — понад 10 осіб.

Щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 КоАП РФ (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Серед затриманих і російський опозиціонер Олексій Навальний. Він буде знаходитися під адміністративним арештом до суду, який запланований на завтра.

Раніше повідомлялося про затримання поліцією близько 600 учасників мітингу.

Як повідомляв УНІАН, Антикорупційні мітинги проходять 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомость голови уряду Дмитра Медведєва.

Тільки в Москві, за різними оцінками, участь у мітингу взяли від 10 до 30 тис. осіб.