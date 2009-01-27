Генсек НАТО сподівається «на перезапуск» відносин з Росією під час майбутньої зустрічі з віце-прем`єром уряду Росії Сергієм Івановим, яка відбудеться в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 6 лютого. Про це генсек альянсу Яап де Хооп Схеффер заявив, коментуючи підсумки першої неформальної зустрічі Росії і НАТО на рівні послів з моменту збройного конфлікту в Південній Осетії, передає ІТАР-ТАРС .

«На початку наступного місяця я зустрінуся з главою російської делегації на Мюнхенській конференції з безпеки, щоб відновити контакти на політичному рівні», - сказав генсек. Він висловив сподівання, що це буде «перший крок в новому зближенні Росії і НАТО».

Газета.ру