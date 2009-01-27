Сьогодні Помісний собор РПЦ обиратиме нового Патріарха

Сьогодні Помісний собор Російської православної церкви приступить до обрання нового Патріарха Московського і всієї Русі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, вранці перед початком засідання члени Священного синоду РПЦ здійснять Божественну літургію і літію (коротке заупокійне богослужіння) за патріархом Алексієм II, який помер 5 грудня 2008 року, в Преображенській (нижній) церкві храму Христа Спасителя.

Відкриття Помісного собору заплановане в Кафедральному соборному храмі Христа Спасителяв Москві на 12.00 за московським часом.

Обрання Патріарха Московського заплановане на 17.30 мск.

Згідно з рішенням Архієрейського собору від 25 січня, кандидатами на Патріарший престол обрані митрополити Міцеблюститель Патріаршого престолу митрополит Смоленський і Калінінградський КИРИЛО, Митрополит Калузький і Боровський КЛИМЕНТ і Митрополит Мінський і Слуцький ФІЛАРЕТ.

Зокрема, Митрополит КИРИЛО одержав найбільшу кількість голосів – 97. Митрополит КЛИМЕНТ – 32, а Митрополит ФІЛАРЕТ – 16 голосів.

Серед решти кандидатів – митрополит Коломенський ЮВЕНАЛІЙ, який одержав 13 голосів, митрополит Київський і всієї України ВЛАДИМИР – 10 голосів, митрополит Чернівецький і Буковинський ОНУФРІЙ – 10, митрополит Воронезький і Борисоглібський СЕРГІЙ – 7, митрополит Кишинівський і всієї Молдови ВЛАДИМИР – 4, митрополит Одеський та Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ – 3 голоси.

Помісний собор має право розширити список кандидатів додатковими фігурами. Для цього їм потрібно буде набрати більше половини голосів вибірників.

У Помісному соборі візьмуть участь близько 700 делегатів, з них майже 200 – з України. Кворум Собору становить дві третини законно обраних делегатів, включаючи дві третини архієреїв від загального числа ієрархів-членів Собору. Рішення на Помісному соборі ухвалюються більшістю голосів, за винятком особливих випадків, обумовлених прийнятим Собором регламентом. При рівності голосів у разі таємного голосування проводиться повторне голосування.

Обрання Патріарха за статутом проводиться "на закритому засіданні".

Помісний собор РПЦ триватиме до 29 січня. 1 лютого відбудеться Божественна літургія з чином інтронізації новообраного Предстоятеля.