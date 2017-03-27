Трамп дасть своєму зятеві реформувати державні структури США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує створити нове управління у своїй адміністрації, завданням якого буде реформування державних структур у США. За інформацією видання Washington Post (WP) та інформагентства AP, керівником нового управління президент США має намір призначити свого зятя Джареда Кушнера, повідомляє DW.

За даними WP, нова структура називатиметься Управлінням з інновацій в США і займатиметься повним переглядом роботи структур федеральної влади в США та імплементацією ідей бізнесу в адміністрацію країни. AP з посиланням на власні джерела у Білому домі повідомляє, що Трамп створить нове управління вже у понеділок, 27 березня, та призначить її керівником Кушнера.

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"Уряд має працювати як велика американська компанія. Ми сподіваємось, що досягнемо успіху та ефективності для наших клієнтів, якими є громадяни", - сказав Кушнер у коментарі WP.

За інформацією ЗМІ, Білий дім узгодив плани створити нове відомство з керівниками найбільших компаній у Силіконовій долині в США, зокрема, з керівником Apple Тімом Куком, засновником Microsoft Біллом Гейтсом та засновником Tesla Елоном Маском.

Джаред Кушнер, який брав активну участь у передвиборній кампанії тестя, займає посаду старшого радника в адміністрації Трампа. 36-річний американський бізнесмен одружений на доньці Трампа Іванці, є власником девелоперської компанії і газети The New York Observer.