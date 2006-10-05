ЄС прийняв нові правила перетину кордону для сусідніх країн

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу прийняли у четвер у Люксембурзі нові засади локального прикордонного руху, які мають полегшити перетин кордону громадянам країн сусідів ЄС.

Як передає Польське агентство преси, зокрема, новими правилами передбачено можливість безкоштовного отримання так званого дозволу на локальний прикордонний рух, що зробить можливим багаторазовий перетин кордону ЄС, а також можливість перебування на території ЄС максимально 7 днів, але не довше ніж 3 місяці в сумі – протягом півроку.

Крім того, новими нормами передбачено можливість перетину кордону у спеціальних пунктах, які призначені лише для локального прикордонного руху. «Ці норми полегшать щоденне життя мешканців прикордонних територій, не порушуючи при йому норм зони Шенген, якщо йдеться про контроль на зовнішніх кордонних ЄС. Ці нові засади особливо важливі для нових країн ЄС, які мають кордони з третіми країнами, охопленими візовим режимом», - цитує ПАП єврокомісара з питань внутрішньої політики Франко ФРАТІНІ.

Як повідомляє агентство, громадяни, які отримують цей дозвіл не зможуть вільно пересуватися територією всієї країни – члена ЄС, яка видала цей документ, а лише зможе перебувати у прикордонному регіоні .

Цей дозвіл зможуть отримати лише мешканці прикордонних зон країн - сусідів ЄС. При цьому, якщо їх візити мають характер суспільний, культурний чи економічний, і не містить загрози громадському порядку.

Нові правила увійдуть у життя після прийняття Радою ЄС норм щодо винятків до цього візового порядку у прикордонних регіонах. Що, як запевняють джерела ПАП, є лише формальністю і має відбутися доволі швидко.

Як пише польське агентство, у випадку щодо східних сусідів Польщі нові правила мають велике значення особливо після входження Польщі до Шенгенської зони (орієнтовно 2008 рік), коли перестануть діяти правила отримання безкоштовних віз для громадян України.