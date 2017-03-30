Путін здивувався звинуваченням в агресії і показав пальцем на США

Президент РФ Володимир Путін заявив, що звинувачення в агресивній поведінці, які звучать на адресу Росії, - це «розмова на користь бідних».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін заявив на форумі «Арктика - територія діалогу» в Архангельську.

Зокрема, Путін заявив, що активність військової авіації країн НАТО в Балтійському морі значно вища за російську.

«І нас після цього намагаються звинувачувати в якійсь агресивній поведінці? Це, знаєте, що? Це розмова на користь бідних, для засобів масової інформації. Але експерти це фіксують і знають про це. Те саме стосується і Арктики. Але ми не збираємося ні воювати, ні змагатися тут зі Сполученими Штатами», - сказав Путін.

Він також нагадав, що США витрачають на оборону більше, ніж усі країни світу.

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Путін заявив, що Росія розвиває військову діяльність на своїй території, і це, на відміну від діяльності США на Алясці, носить локальний характер.

«Те, де ми розвиваємо свою прикордонну, військову діяльність - це територія РФ», - сказав він.

Також Путін заявив, що США теж розвивають свою військову діяльність, в тому числі, на Алясці.

«Сполучені Штати, які є нашими сусідами по Арктиці, розвивають свою військову діяльність, яка, на наш погляд, являє для нас певну загрозу тому що, якщо те, що ми робимо, має локальний характер, то те, що роблять США на Алясці, має глобальний характер. А там розвиваються системи протиракетної оборони», - заявив він.

*** У результаті російської військової агресії порушено територіальну цілісність і суверенітет України. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.