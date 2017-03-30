США більше не зосереджують увагу на позбавленні Асада влади в Сирії - посол в ООН
США не можуть зосереджуватися на Асаді у той спосіб, як це робила попередня адміністрація.
Посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі заявляє, що США більше не зосереджують увагу на питанні позбавлення президента Сирії Башара аль-Асада влади у цій країні.
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Як повідомляє Reuters, під час спілкування з журналістами посол США при ООН заявила, що для США більше не є пріоритетним питання, як позбутися Асада.
"Наш пріоритет полягає у тому, щоб по-справжньому подивитися на те, яким чином ми вирішимо проблеми, і з ким ми повинні співпрацювати, щоб дійсно змінити положення людей у Сирії", - заявила Гейлі.
"Ми не можемо неодмінно зосереджуватися на Асаді у той спосіб, як це робила попередня адміністрація", - додала Гейлі.