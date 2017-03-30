США більше не зосереджують увагу на позбавленні Асада влади в Сирії - посол в ООН

Посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі заявляє, що США більше не зосереджують увагу на питанні позбавлення президента Сирії Башара аль-Асада влади у цій країні.

Читайте такожПравозахисники звинуватили Асада в застосуванні хімічної зброї у Алеппо

Як повідомляє Reuters, під час спілкування з журналістами посол США при ООН заявила, що для США більше не є пріоритетним питання, як позбутися Асада.

"Наш пріоритет полягає у тому, щоб по-справжньому подивитися на те, яким чином ми вирішимо проблеми, і з ким ми повинні співпрацювати, щоб дійсно змінити положення людей у Сирії", - заявила Гейлі.

"Ми не можемо неодмінно зосереджуватися на Асаді у той спосіб, як це робила попередня адміністрація", - додала Гейлі.