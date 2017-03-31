ЗМІ пояснили, чому Росія продала Аляску США (відео)

Рівно 150 років тому Росія продала Аляску США за $125 млн у нинішніх грошах. Журналісти "Настоящего времени" назвали причини такого рішення.

У ХІХ столітті Росія контролювала близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів на території сучасної Аляски, Гаваїв та Каліфорнії. "Але Російська імперія все ж продає "свою Америку" в тому ж 1867 році за 7,2 млн дол. (близько 125 млн)", - йдеться в сюжеті.

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Одна з основних причин, як зазначають журналісти, - Кримська війна, яка спустошила казну й підняла "питання безпеки земель Росії".

"Віддаленість та нечисленність російського населення робили цю територію вразливою", - пише "Настоящее время", додаючи, що так Аляска стала частиною США, а отримала статус штату в 1959 році.

Раніше в соцмережах відреагували на черговий пропагандистський матеріал російських ЗМІ, в якому йшлося про те, що на Алясці вважають, що штат краще б розвивася під керівництвом Москви, а не Вашингтона.