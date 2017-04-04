Теракт у Петербурзі: силовики заговорили про смертника в метро

Вибух у петербурзькому метро в понеділок, за попередніми даними, здійснив терорист-смертник. Його особу встановлено, повідомило "Інтерфаксу" джерело в правоохоронних органах.

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"Згідно з однією із версій, вибуховий пристрій в метро Петербурга привів у дію терорист-смертник. За попередніми даними, 23-річний уродженець Середньої Азії", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, чоловік у темному одязі, який був зображений на відеокамерах і раніше вважався причетним до вибухів, з'явився в поліцію і заявив про свою невинуватість.

За інформацією джерела, передбачуваний терорист-смертник, який здійснив вибух в метро Санкт-Петербурга, був пов'язаний із забороненими в Росії радикальними ісламістськими угрупованнями. Імовірно, терорист проніс вибуховий пристрій в підземку Санкт-Петербурга в рюкзаку.

"Виявлені на місці останки свідчать на користь версії про те, що вибух здійснив терорист-смертник, проте остаточні висновки можна буде зробити після експертизи ДНК", - сказало джерело.

Раніше РБК повідомило, що у відділення поліції в Петербурзі з'явився чоловік, схожий на людину з фотографії, якого ЗМІ назвали підозрюваним у скоєнні теракту в метро.

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"Він побачив себе по ТБ, злякався і сам прийшов у поліцію", - сказало джерело в правоохоронних органах. За його словами, чоловік до скоєння теракту не причетний.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський телеканал опублікував фотографію людини, яка імовірно заклала вибуховий пристрій на станції метро "Площа Повстання" в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 чоловік, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.