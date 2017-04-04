"Стався хлопок, запилення": машиніст поїзда метро розповів про теракт у Петербурзі (відео)

Поїздом у петербурзькому метро, де 3 квітня стався вибух, керував машиніст Олександр Каверін. Як заявили у Слідчому комітеті, рішення Каверіна не зупиняти потяг у тунелі допомогло врятувати життя людей.

Петербурзьке видання "Фонтанка" опублікувало відео розмови з Каверіним; Медуза публікує відредаговане розшифрування його висловлювань.

"Стався хлопок, запилення. Я зв'язався з диспетчером і повідомив про ситуацію. У цей момент почали надходити незрозумілі повідомлення по зв'язку "пасажир — машиніст", тому що одночасно говорили всі у всіх вагонах, про що я також повідомив диспетчеру. І прийняв рішення, згідно з інструкцією щодо дій у таких випадках, про виведення складу на станцію. Я зобов'язаний був вивести склади на станцію", - розповів машиніст.

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За його словами, після зупинки складу буквально протягом хвилини вони з'ясували, що сталося. Спочатку пасажири першого вагона внесли сум'яття. Від пасажирів першого вагона нам було зрозуміло, що хлопок був у першому вагоні, вони всі в один голос стверджували, що це сталося в першому вагоні, згадує Каверін.

"Протягом хвилини була сум'яття, потім інструктори пішли з'ясовувати далі за складом — ну, і стало зрозуміло, що стався вибух [у третьому вагоні]", - зазначив він.

Потім, за його словами, резервні машиністи теж вийшли для надання допомоги. А сам він діяв за інструкцією, за вказівкою диспетчера. У той момент, продовжив машиніст, про страх думати було ніколи, треба було працювати.

"У мене вчора був важкий день. У мене не вийшло прийти додому... Я не зміг поїхати додому, бо вже чергували у мене на сходовому майданчику. У мене сім'я, у мене діти малолітні. Об 11 годині дзвонили дружині у двері й хотіли щось з'ясувати. Це просто негарно в цій ситуації", - розповів Каверін.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, у лікарнях перебувають 49 постраждалих.