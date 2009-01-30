Польська нафтогазова компанія не заплатила RUE за грудневий газ

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG не заплатила за доставлений швейцарським трейдером RosUkrEnergo газ в грудні минулого року, повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на джерело в польській компанії.

«Ми вирішили затримати платежі RUE за поставки в грудні на випадок можливих взаємних претензій по контракту»,- сказав газеті представник компанії на умовах анонімності.

Прес-секретар PGNiG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА не підтвердила й не спростувала кореспонденту УНІАН цю інформацію.

Вона також не уточнила розмір відшкодування закладеного в контракті польської компанії з RUE, посилаючись на комерційну таємницю.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня PGNiG заявив, що продовжує недоотримувати кожної доби 7 млн. кубометрів газу законтрактованого в RosUkrEnergo.

За даними польської сторони, швейцарський трейдер, 50% акцій якого володіє російський газовий монополіст «Газпром», до 30 січня не пояснив невиконання контракту, підписаного в листопаді 2006 року.

PGNiG по цьому контракту, який втрачає чинність 1 січня 2010 року, щорічно отримувала від 2,3 до 2,5 млрд. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. 28 січня «Комерсант» написав з посиланням на джерело в «Газпромі», що російська компанія хоче добитись від поляків зменшення вартості транзиту газу Ямальським трубопроводом територією Польщі для відновлення повних поставок.

29-30 січня польські газети PolskaTimes Gazeta Wyborcza написали, що «Газпром» також може домагатись від поляків більшої оплати за російський газ та повного контролю над компанією Europolgaz, яка є оператором частини Ямальського газопроводу у Польщі.

За даними GW, «Газпром» та PGNiG мають по 48% акцій Europolgaz.

4% компанії володіє Gas-Trading, в якій найбільший пакет (43%) має PGNiG.