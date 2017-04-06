У Санкт-Петербурзі знешкодили бомбу в житловому будинку, евакуювали всіх мешканців
11:21, 06 квітня 2017Світ
2151 0
Вранці 6 квітня поліція взяла штурмом квартиру на восьмому поверсі.
Санкт-Петербург / Фотоілюстрація / ru.wikipedia.org
У житловому будинку в Санкт-Петербурзі знайдено та знешкоджено вибуховий пристрій.
Про це заявив глава адміністрації Невського району Костянтин Сєров, передає "Медуза".
Читайте також"Отвєтка Путіна": Росію охоплять антитерористичні мітинги "на прохання трудящих"
За словами Сєрова, мешканців вже заселяють назад в їхні квартири після евакуації. В будинку продовжують працювати слідчі.
Раніше «Фонтанка» повідомляла про спецоперацію в будинку 22 на Товариському проспекті. З будівлі евакуювали всіх мешканців, причому трьох чоловіків вивели в наручниках.
Сусіди розповіли, що вранці 6 квітня поліція взяла штурмом квартиру на восьмому поверсі, де проживали вихідці з Середньої Азії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter