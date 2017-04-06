У Санкт-Петербурзі знешкодили бомбу в житловому будинку, евакуювали всіх мешканців

11:21, 06 квітня 2017
Світ
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Вранці 6 квітня поліція взяла штурмом квартиру на восьмому поверсі.

Фото ru.wikipedia.org

У житловому будинку в Санкт-Петербурзі знайдено та знешкоджено вибуховий пристрій.

Про це заявив глава адміністрації Невського району Костянтин Сєров, передає "Медуза".

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За словами Сєрова, мешканців вже заселяють назад в їхні квартири після евакуації. В будинку продовжують працювати слідчі.

Раніше «Фонтанка» повідомляла про спецоперацію в будинку 22 на Товариському проспекті. З будівлі евакуювали всіх мешканців, причому трьох чоловіків вивели в наручниках.

Сусіди розповіли, що вранці 6 квітня поліція взяла штурмом квартиру на восьмому поверсі, де проживали вихідці з Середньої Азії.

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Теги: #бомба#Санкт-Петербург