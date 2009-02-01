Обама визнав, що спад в економіці США продовжується

Адміністрація США невдовзі оприлюднить стратегію оздоровлення американської фінансової системи

Про це повідомив президент Барак Обама в традиційному суботньому радіозверненні до країни. Він визнав, що спад в економіці продовжується. "У період з жовтня по грудень минулого року американська економіка скоротилася на 4 відсотки. Росте безробіття.

Згідно з опублікованою у четвер статистикою, за державною допомогою з безробіття звернулися майже 5 мільйонів американців. Це найвищий показник з 1967 року, коли подібні цифри почали фіксуватися офіційно. "І ситуація, ймовірно, ще більше погіршуватиметься", - продовжив глава держави. Обама визнав, що "на відновлення економіки підуть роки, а не місяці".

Эхо Москвы