Патріарха Московського та всієї Русі Кирила зведено на престол

Новообраного патріарха Московського та всієї Русі КИРИЛА зведено на патріарший престол, і відтепер він є предстоятелем Російської православної церкви.

Як повідомляє РІА «Новости», під вигуки «Аксіос!» (у перекладі з грецької - "гідний") старші митрополити, тримаючи нареченого патріарха КИРИЛА під руки, тричі посадили його на трон у вівтарі храму Христа Спасителя в Москві.

Після триразового посадження патріарха на престол іподиякони зняли з нього архієрейський одяг і одягли його в патріарші саккос і великий омофор.

Патріарху КИРИЛУ піднесли також дві панагії, хрест і патріаршу митру.

Спеціально для церемонії інтронізації новообраному патріарху КИРИЛУ зшили зелену мантію і білий кукіль. На скрижалях мантії новообраного патріарха вишито його ініціали - ПК.