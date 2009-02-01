Патріарха Московського та всієї Русі Кирила зведено на престол
Новообраного патріарха Московського та всієї Русі КИРИЛА зведено на патріарший престол, і відтепер він є предстоятелем Російської православної церкви.
Як повідомляє РІА «Новости», під вигуки «Аксіос!» (у перекладі з грецької - "гідний") старші митрополити, тримаючи нареченого патріарха КИРИЛА під руки, тричі посадили його на трон у вівтарі храму Христа Спасителя в Москві.
Після триразового посадження патріарха на престол іподиякони зняли з нього архієрейський одяг і одягли його в патріарші саккос і великий омофор.
Патріарху КИРИЛУ піднесли також дві панагії, хрест і патріаршу митру.
Спеціально для церемонії інтронізації новообраному патріарху КИРИЛУ зшили зелену мантію і білий кукіль. На скрижалях мантії новообраного патріарха вишито його ініціали - ПК.