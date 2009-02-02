Сполучені Штати Африки: ідея Каддафі стала на крок ближче

Лідери країн Африки на саміті в Ефіопії ухвалили рішення сформувати новий виконавчий орган - Адміністрацію Африканського союзу (АС), замість існуючої нині Комісії, повідомляє офіційний сайт організації.

Адміністрація АС почне функціонувати вже на наступному африканському саміті, який пройде в липні 2009 року на Мадагаскарі, повідомив президент Танзанії і діючий голова АС Джакайa Кіквете.

На відміну від Комісії, Адміністрація Афросоюзу одержить ширші повноваження, зокрема в таких сферах, як боротьба з бідністю, регіональна і континентальна інфраструктура, кліматичні зміни, наукові дослідження. Новий орган також займеться координацією зовнішньої політики континенту, питаннями міжнародної торгівлі і підтримкою миру.

Як наголосив голова Комісії Афросоюзу Жан Пінг, Адміністрація АС наблизить африканців до створення єдиного уряду. "Ми створюємо інститут, який наділений великими повноваженнями, має більше можливостей, і який допоможе нам добитися мети - створити уряд Союзу", - зазначив він.

Питання про створення федерального уряду розглядалося ще на минулому саміті АС в Шарм эль-шейху, проте через розбіжності серед африканських лідерів було вирішено перенести обговорення на 2009 рік і виділити для цього цілий робочий день.

Головний ідеолог африканської єдності лівійський лідер Муамар Каддафі виступив ініціатором формування єдиного уряду, який має стати першим кроком на шляху до Сполучених Штатів Африки. На його думку, необхідно в найкоротші терміни взятися до створення федерального африканського уряду, який реалізовуватиме загальну програму в політичній, економічній, культурній і соціальній сферах.

Проте більшість африканських лідерів вважають, що пропозиції Каддафі потребують доопрацювання. Сторони розходяться в термінах формування такого уряду. Крім того, не всі суверенні держави Африки готові делегувати частину своїх повноважень федеральному кабінетові міністрів.

12-й саміт Афросоюзу відкрився в неділю в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі і триватиме до 3 лютого. У дні, що залишилися, учасники зустрічі обговорять загальні проекти з модернізації інфраструктури в африканських країнах, а також наслідки світової фінансової кризи.

Крім того, сторони мають намір обговорити збройні конфлікти, що гальмують розвиток континенту і призводять до численних жертв. Йдеться про ситуацію в Сомалі, суданській провінції Дарфур, конфлікті в Конго, політичній ситуації в Мавританії.

Африканський союз був створений в травні 1963 року. Тоді він називався Організація африканської єдності. Назва цієї регіональної міжурядової організації, створеної за моделлю Євросоюзу, змінилася 2001 року. До Афросоюзу входять 53 держави.

РІА “Новости”