Наїзд вантажівки на натовп у Стокгольмі: у поліції допускають версію теракту

Поліція розглядає наїзд вантажівки на натовп на центральній пішохідній вулиці в Стокгольмі як можливий теракт. Про це повідомляє газета Aftonbladet з посиланням на джерело в поліції.

Поліцейські поки не можуть надати додаткової інформації про інцидент.

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Свідки розповідають про сотні людей, які бігли по вулиці від вантажівки. На тротуарі, за їхніми словами, лежали кілька людей. Зараз допомогу їм надають медики. Місце події оточене поліцією.

"Я бачив як мінімум трьох загиблих, але їх може бути більше. Тут цілковитий хаос", - сказав кореспондент радіо Швеції в прямому ефірі, пишуть «РИА Новости».