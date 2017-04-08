Удар США по Сирії викликав у Іванки Трамп гордість за батька

09:54, 08 квітня 2017
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Віддавши наказ випустити по сирійській авіабазі "Томагавки", Дональд Трамп не тільки стривожив Путіна, але і викликав гордість улюбленої дочки.

Дональд Трамп, Іванка Трамп / REUTERS

Дочка президента США Іванка Трамп заявила, що пишається рішенням свого батька завдати ракетного удару по Сирії. Про це вона написала у своєму Twitter.

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Іванка Трамп зазначила, що "часи, в які ми живемо, вимагають прийняття важких рішень".

"Пишаюся своїм батьком за відмову змиритися з цими жахливими злочинами проти людства", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені 7 квітня о 4.40 по сирійському часу з есмінців у східній частині Середземного моря.

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Теги: #США#Трамп