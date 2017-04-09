"Маніфестація любові": у центрі Стокгольма пройшла акція пам'яті жертв теракту (фото)

Акція під назвою «маніфестація любові» пройшла в неділю, 9 квітня, на площі Сергельсторг у центрі Стокгольма.

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Як передає Deutsche Welle, майданчик розташований лише за декілька сотень метрів від того місця, де 7 квітня вантажівка з терористом за кермом в'їхала в натовп, що спричинило смерть чотирьох і поранення ще 15 перехожих.

Захід, покликаний стати мирним протестом городян проти терору, привернуло безліч жителів і гостей міста. На площі зібралися близько 10 тисяч осіб.

Учасники акції вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Багато учасників принесли з собою свічки. До сходів біля Сергельсторг в неділю вранці знесли всі квіти, які до цього покладали до імпровізованого меморіалу на центральній вулиці Дроттнінггатан, де сталася атака.

Як повідомлялося, 7 квітня в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей, після чого врізалася у вітрину магазину і спалахнула. У результаті інциденту дістали поранення 15 перехожих.

Поліція підтвердила також загибель чотирьох осіб, з них троє померли на місці злочину і одна - пізніше в лікарні.