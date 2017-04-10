Тіллерсон вимагатиме від РФ вивести війська із Сирії в обмін на повернення до G8 – ЗМІ

Цього тижня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Москву і привезе з собою ультиматум "Великої сімки", вимагаючи, щоб Росія припинила підтримку Асада і вивела свої сили з Сирії.

Як пише «Бі-бі-сі» з посиланням на Daily Telegraph, ультиматум буде загрожувати новими санкціями, але паралельно з цим жорстким підходом американські дипломати будуть за лаштунками пропонувати Володимиру Путіну повернутися в "Велику сімку" і знову зайняти місце за головним столом, чого, як пише газета, так жадає російський президент.

Читайте такожТіллерсон: Росія не змогла запобігти хіматаці в Сирії

Як повідомляв УНІАН, Тіллерсон збирається в Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки". Перед Тіллерсоном в Москву повинен був прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.