Дві тисячі поліцейських охоронятимуть завтра 12 демонстрацій у Варшаві

Завтра, 7 жовтня, у столиці Польщі заплановано проведення дванадцяти різних маніфестацій. Окрім трьох великих, організованих партіями Право і Справедливість, Ліга польських сімей та Громадською платформою, відбудуться також менші пікети та демонстрації.

Ліга польських сімей проведе "Марш Білої Троянди", Громадська платформа - "Блакитний Марш", а Право і Справедливість проведе мітинг на підтримку уряду прем’єра Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

Демонстрації проходитимуть головними вулицями Варшави. Об 11.00 йтимуть прихильними Ліги польских сімей, опівдні за польским часом стартує "Марш Білої Троянди", о 13.00 під Палацом культури та науки розпочнуть демонстрацію прибічники партії Право і Справедливість.

Виконувач обов’язків міського голови Варшави Казімєж МАРЦІНКЄВІЧ ще на початку тижня звертався з листами до партії Право і Справедливість з проханням відмінити заплановані на суботу заходи, оскільки остерігається того, що на вулицях не буде дотримано порядку. Листи з відповідним проханням було надіслано також до Ліги польских сімей та Громадської платформи. К.МАРЦІНКЄВІЧ у виступі на польському радіо зауважив, що "Польщі не потрібна хуртовина, а лише спокійні дебати та спокійне управління. Зараз у країні панує воєнна атмосфера, безупинні атаки, гаряча політична атмосфера". Сам К.МАРЦІНКЄВІЧ у ходах участі не братиме.

Організатори "Блакитного Маршу" сподіваються, що на демонстрацію прибуде більш як 10 тисяч осіб з усієї Польщі. Представники Ліги польських сімей повідомили, що у "Марші Білої Троянди" візьме участь понад 11 тис. учасників. Генеральний секретар партії Право і Справедливість Йоахім БРУДЖІНСЬКІ зазначив, що прихильників кабінету Ярослава КАЧИНСЬКОГО на демонстрації буде до кількадесятків тисяч. За його словами, прем’єр-міністр Польщі також братиме участь у суботній демонстрації.

Віце-прем’єр, керівник Міністерства внутрішніх справ та Адміністрації Польщі Людвик ДОРН запевнив, що поліція готова до запланованих на завтра демонстрацій. У зв’язку із демонстраціями столична поліція попереджає про перекриття руху у місті. Як повідомив у Варшаві речник столичної поліції, підінспектор Маріуш СОКОЛОВСЬКІ, всі маніфестації контролюватимуть більш як 2 тисячі поліцейських.