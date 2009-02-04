Засідання комісії НАТО-Грузія пройде в Брюсселі

Друге за ліком засідання комісії НАТО-Грузія відбудеться в середу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у Департаменті інформації грузинського МЗС.

"Обговорюватимуться питання, пов`язані з виконанням щорічної програми співпраці Грузії з НАТО", - зазначив співрозмовник агентства.

Грузинську делегацію очолить в.о. глави МЗС Грігол Вашадзе, який після засідання зустрінеться з генсеком альянсу Яапом де Хоопом Схеффером в двосторонньому форматі.

До складу грузинської делегації також входять в.о. міністра оборони Давид Сіхарулідзе і в.о. держміністра у справах євроінтеграції Георгій Барамідзе.

Планується зустріч Вашадзе з постпредом США в НАТО Куртом Волкером.