Засідання комісії НАТО-Грузія пройде в Брюсселі
01:24, 04 лютого 2009Світ
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Запланована зустріч з постпредом США
Друге за ліком засідання комісії НАТО-Грузія відбудеться в середу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у Департаменті інформації грузинського МЗС.
"Обговорюватимуться питання, пов`язані з виконанням щорічної програми співпраці Грузії з НАТО", - зазначив співрозмовник агентства.
Грузинську делегацію очолить в.о. глави МЗС Грігол Вашадзе, який після засідання зустрінеться з генсеком альянсу Яапом де Хоопом Схеффером в двосторонньому форматі.
До складу грузинської делегації також входять в.о. міністра оборони Давид Сіхарулідзе і в.о. держміністра у справах євроінтеграції Георгій Барамідзе.
Планується зустріч Вашадзе з постпредом США в НАТО Куртом Волкером.
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