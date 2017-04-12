Гендиректор United Airlines вибачився за скандал із пасажиром

Генеральний директор авіакомпанії United Airlines Оскар Муньос приніс вибачення за інцидент із пасажиром, якого співробітники безпеки насильно зняли з рейсу. Про це повідомляє телеканал CNN.

Він назвав ситуацію «по-справжньому жахливою».

«Я хочу, щоб ви знали, що ми беремо на себе повну відповідальність, і ми будемо працювати, щоб все виправити», — заявив Муньос.

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Він додав, що «обіцяє, що ми (авіакомпанія) зробимо все на краще». За його словами, до 30 квітня буде «проведено аналіз ситуації, щоб цього ніколи не повторилося».

Телеканал зазначає, що це була третя спроба глави авіакомпанії «придушити наростаюче обурення» у зв'язку з інцидентом.

United Airlines втратила майже $800 млн після скандалу з пасажиром.