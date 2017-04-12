У Туреччині на текстильній фабриці пролунав вибух - стався витік отруйної речовини (фото, відео)
Причина НП встановлюється.
Вибух пролунав на текстильній фабриці в місті Текірдаг на північному заході Туреччини, госпіталізовано 29 осіб.
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За попередніми даними, внаслідок вибуху стався витік отруйної речовини, якою отруїлися постраждалі, передає РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.
Інших робітників евакуювали. На місце події прибули голова округу Черзекей та мер Текірдага.
Місцева влада повідомила, що причиною НП став вибух в одному з котлів через хімічну реакцію, що виникла в ньому, передає видання Milliyet. Всі постраждалі отруїлися отруйною речовиною, назва якої не наводиться.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в турецькому місті Діярбакир, який в основному населяють курди, пролунав вибух, кілька людей отримали поранення.