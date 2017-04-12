У Кремлі не збираються припиняти підтримку Асада, бо вважають його борцем з тероризмом

У Кремлі назвали питання про припинення Росією підтримки президента Сирії Башара Асада «короткозорим», бо армія під його командуванням бореться з тероризмом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ставити питання про необхідність дистанціюватися від Асада, не згадуючи двох основних цілей, ми вважаємо короткозорим», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи існують якісь обставини, за яких Росія може «дистанціюватися» від президента Сирії Асада.

Пєсков заявив, що Асад є президентом Сирії, тобто легітимним з огляду на міжнародне право керівником країни, і армія, якою він керує, бере участь у безпосередній боротьбі з міжнародними терористами, які на сьогодні окупували більшу частину території країни.

Пєсков також додав, що Росія займається підтримкою цієї антитерористичної боротьби.

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«Ставити питання про те, щоб Росія перестала підтримувати Асада, а отже, перестала підтримувати його зусилля в боротьбі з ІДІЛ, звучить доволі абсурдно», - сказав він.

На його думку, це відповідає закликам розв'язати руки терористами, аби вони продовжили наступ на законну владу в Сирії.

За словами Пєскова, потрібно боротися з «Ісламською державою» і шукати вихід із ситуації не силовими, а політико-дипломатичними засобами і, як результат, виходити на політичне врегулювання сирійської проблеми.

При цьому він наголосив, що Кремль відкидає будь-які звинувачення в тому, що Росія нібито намагається приховати причетність Дамаска до хімічної атаки в Ідлібі.

«У будь-якому разі ми відкидаємо будь-які звинувачення з цього приводу», - сказав Пєсков.

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«Хочемо нагадати, що єдиною країною, яка з самого початку вимагала неупередженого міжнародного розслідування обставин застосування хімічних отруйних речовин під Ідлібом, це була Російська Федерація. Саме Російська Федерація закликала всіх якомога швидше домовитися щодо проведення такого розслідування, до того, як ми будемо клеїти безпідставно ярлики на ту чи іншу сторону», - заявив він.

За його словами, в цих «голослівних звинуваченнях» дуже багато суперечливої інформації.

«Ми не розуміємо, звідки вона виходить. Хтось стверджує, когось звинувачує, потім якісь ефемерні развідджерела кажуть, що ми звинувачуємо, але довести не можемо. Тому ця інформаційна чехарда, на жаль, трапляється дедалі частіше, і в будь-якому випадку вона не робить інформаційні потоки більш переконливими і правдоподібними», - сказав Пєсков.