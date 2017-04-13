Трамп пригрозив КНДР американськими атомними підводними човнами

Президент США Дональд Трамп заявив, що він попросив голову КНР Сі Цзіньпіна повідомити лідеру КНДР Кім Чен Ину про те, що «у США є не тільки авіаносці, але й атомні підводні човни». Про це він заявив в інтерв'ю Fox Business, передає агентство «Ренхап».

Він заявив, Кім Чен Ин «робить велику помилку».

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За словами Трампа, не можна дозволити "такій країні як КНДР" мати ядерну зброю.

«Це масове знищення, у неї ще немає систем доставки, але вони з'являться. У багатьох відношеннях це найпростіше (створення систем доставки)», — заявив американський президент.

Також Трамп заявив, що не розкриває своїх планів щодо КНДР.

«Я не такий, як Обама», — сказав він, критикуючи свого попередника за попередження про нанесення удару по іракському Мосулу.