Пентагон відмовився коментувати можливість превентивного удару по КНДР

У Пентагоні відмовилися обговорювати інформацію ЗМІ про те, що США готові завдати превентивного удару по КНДР, однак й виключати цю можливість не стали.

Про це заявила офіційний представник у штаб-квартирі американського Міноборони Дана Уайт, передає Reuters. Вона наголосила, що Пентагон не публічно обговорює майбутні військові операції.

Читайте такожУ КНДР закликали іноземних журналістів бути готовими до "великої" події

"Командний склад завжди розглядає повний спектр можливостей для захисту від будь-яких непередбачених обставин", — зазначила Уайт.

Також вона запевнила, що прихильність США до захисту своїх союзників, включаючи Японію і Південну Корею, залишається непохитною.

Раніше NBC News з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляв, що США готові завдати превентивного удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.