США оприлюднили відео випробувань "матері всіх бомб"

07:57, 14 квітня 2017
Світ
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Бомбу випробовували у 2003 році. 

Бомбу випробовували у 2003 році / фото Вікіпедія

ВПС США показали відео випробувань найпотужнішої неядерної бомби, яку мають Сполучені Штати - GBU-43B. Про це повідомляється в Twitter ВПС США.

Відео оприлюднили після того, як у четвер, 13 квітня, «матір всіх бомб» скинули на позиції терористичної угруповання ІДІЛ в Афганістані.

Бомбу випробовували у 2003 році на полігоні у Флориді. Досі вона жодного разу не застосовувалася в бою, хоча одна і була відправлена до Іраку.

Як повідомляв УНІАН раніше, бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США скинули на позиції бойовиків ІД в Афганістані 13 квітня. Пізніше в Білому домі уточнили, що метою цього удару була система тунелів, яку використовували терористи. Бойове застосування бомби такого типу, як зазначав Reuters, стало першим в історії.

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Теги: #США#бомба