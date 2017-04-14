США оприлюднили відео випробувань "матері всіх бомб"

ВПС США показали відео випробувань найпотужнішої неядерної бомби, яку мають Сполучені Штати - GBU-43B. Про це повідомляється в Twitter ВПС США.

Відео оприлюднили після того, як у четвер, 13 квітня, «матір всіх бомб» скинули на позиції терористичної угруповання ІДІЛ в Афганістані.

Бомбу випробовували у 2003 році на полігоні у Флориді. Досі вона жодного разу не застосовувалася в бою, хоча одна і була відправлена до Іраку.

U.S. Bombs, Destroys Khorasan Group Stronghold in Afghanistan https://t.co/oDhjzaLuUwpic.twitter.com/xOMsYD5grt — U.S. Air Force (@usairforce) April 13, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США скинули на позиції бойовиків ІД в Афганістані 13 квітня. Пізніше в Білому домі уточнили, що метою цього удару була система тунелів, яку використовували терористи. Бойове застосування бомби такого типу, як зазначав Reuters, стало першим в історії.