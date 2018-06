Сноуден: США в Афганістані розбомбили тунелі моджахедів, створення яких фінансувало ЦРУ

Колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден заявив, що США здійснили удар великою фугасною бомбою GBU-43/B по тунелях моджахедів, створення яких у 80-х роках фінансувало ЦРУ. Про це Сноуден написав на своїй сторінці у Twitter.

Читайте такожТрамп назвав удар США по позиціях ІД в Афганістані "вдалою місією"

"Ці тунелі моджахедів, які ми бомбимо в Афганістані? Ми платили за них", - написав Сноуден.

The bomb dropped today in the middle of nowhere, Afghanistan, cost $314,000,000. https://t.co/mV6sJoMIFJ (credit @thenib) pic.twitter.com/aj0Om5RhAV