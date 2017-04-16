"Втратили зв'язок з реальністю": у Росії відповіли на пропозицію приєднатися до коаліції проти ІДІЛ

Глава МЗС Британії Борис Джонсон втратив зв'язок з реальністю, якщо закликає Москву приєднатися до боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава", повідомляє РБК з посиланням на заяву голови міжнародного комітету Ради РФ Костянтина Косачева.

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"Мабуть, британському міністрові не доповідають зведення з Сирії. Інакше він би знав, що Росія єдина або одна з дуже небагатьох країн світу, які реально допомагають цій країні впоратися з терористичною бідою... Так чи інакше, заклик повисає в повітрі і залишається на совісті самого міністра, який втратив, судячи з усього, зв'язок з реальністю - в усякому разі, на Близькому Сході", - сказав Косачов.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич у свою чергу підкреслив, що Росія не повинна приєднуватися до західної коаліції в Сирії, а навпаки.

"Не думаю, що приєднання до західної коаліції, яка лише імітує боротьбу з "Ісламською державою", буде правильним вибором. Як казав, щоправда, зовсім з іншого приводу кіногерой Андрія Миронова в "Діамантовій руці", ні, вже краще ви до нас", - написав сенатор на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон запропонував Росії приєднатися до міжнародної коаліції на чолі з США, яка веде боротьбу з "Ісламською державою". У статті, опублікованій газетою The Telegraph, він підкреслив, що у Росії ще є час опинитися на правильній стороні.

У своїй статті Джонсон також попереджає президента Сирії Башара Асада, що США готові до нових ударів. "Америка завдала удару і може, звичайно, зробити це знову", - пише він. Життєво важливо, щоб росіяни розуміли жахливу природу режиму, який вони підтримують, підкреслив Джонсон.