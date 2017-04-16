У Санкт-Петербурзі поліція затримала близько 40 учасників "прогулянки опозиції"

У центрі Санкт-Петербурга поліцейські затримали близько 40 учасників так званої "прогулянки опозиції", повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисний проект "ОВС-Інфо".

Читайте такожУ Новосибірську на акцію проти корупції вийшли близько 500 осіб

Активісти нічого не скандували, не тримали в руках плакати, однак, коли вони прийшли на Двірцеву площу, їх вже чекали кілька десятків співробітників поліції і автозаки.

Журналіст "Ехо Москви" Арсеній Веснін повідомив в Твіттері, що до активістів застосовували силу, одного з затриманих лікарі "швидкої допомоги" винесли на ношах.

"Прогулянки опозиції" проходять у Москві та Петербурзі щонеділі. У столиці сьогоднішня акція пройшла без затримань, передає Радіо Свобода.