У Санкт-Петербурзі поліція затримала близько 40 учасників "прогулянки опозиції"
Активісти нічого не скандували, не тримали в руках плакати, однак, коли вони прийшли на Двірцеву площу, їх вже чекала поліція.
У центрі Санкт-Петербурга поліцейські затримали близько 40 учасників так званої "прогулянки опозиції", повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисний проект "ОВС-Інфо".
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Активісти нічого не скандували, не тримали в руках плакати, однак, коли вони прийшли на Двірцеву площу, їх вже чекали кілька десятків співробітників поліції і автозаки.
Журналіст "Ехо Москви" Арсеній Веснін повідомив в Твіттері, що до активістів застосовували силу, одного з затриманих лікарі "швидкої допомоги" винесли на ношах.
"Прогулянки опозиції" проходять у Москві та Петербурзі щонеділі. У столиці сьогоднішня акція пройшла без затримань, передає Радіо Свобода.
!!! Очевидець: один чоловік намагався втекти, його наздогнали. Жорстоко затримали. Через кілька хвилин її на ношах заносили в швидку!!— Арсеній Веснін (@ars_ves) Квітень 16, 2017