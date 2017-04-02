У Москві поліція затримала 40 учасників "прогулянки опозиції"

Поліція затримала понад 40 чоловік в центрі Москви, серед них кілька неповнолітніх, як повідомляє «РБК». Затримані перепроваджені в поліцейські автобуси.

У той же час представник організації «Нова Опозиція» Роман Ковальов заявив, що, за його даними, на Тріумфальній площі затримано близько 40 осіб.

Учасники акції намагалися пройти по Тверській вулиці в бік Кремля, але поліція перекрила рух біля Старопименівського провулка і почала затримувати протестувальників.

Крім того, співробітники поліції навколо Тріумфальної площі в гучномовець пропонують учасникам акції розійтися.

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Як повідомив РБК один з активістів руху «Нова опозиція» Юрій Горський, на «прогулянці опозиції» затримання почалися з моменту початку акції.

«Як тільки почався рух «прогулянок», практично відразу почалися затримання на протилежній стороні Тріумфальной площі. Їх повезли в Преснянський ВВС», — зазначив він, додавши, що всього в акції взяли участь близько 300 осіб.

Об'єднана група громадського спостереження (ОГГС) опублікувала у своєму Twitter фото затримань на Тріумфальній площі.

«Проходять жорстко, одного з затриманих побили при посадці в автозак», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Москви Манежну площу оточили металевими загородженнями, а на вході на Червону площу встановили металошукачі. Також у центр міста стягнули ОМОН і бійців Росгвардії. Були затримані кілька людей.