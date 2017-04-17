Жителі Стамбула били в каструлі, протестуючи проти підсумків референдуму

Мешканці кількох районів Стамбула провели незвичайну акцію протесту проти підсумків референдуму, в результаті яких президент Ердоган отримав безпрецедентні повноваження. Вони били в каструлі і сковороди, висовуючись з вікон своїх будинків, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомляє агентство Reuters, такі протести були відзначені як мінімум в чотирьох районах міста. Невеликі групи протестуючих вийшли на вулиці.

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За підсумками підрахунку більше 99% бюлетенів, за внесення до конституції поправок, які розширюють повноваження президента, висловилося 51,35% учасників, проти - 48,65%.

Три найбільших міста Туреччини, включаючи Стамбул, за попередніми даними, проголосували проти змін.

В результаті недільного голосування, яке називають поворотним моментом в історії країни, Туреччина перетвориться з парламентської на президентську республіку.

Прихильники Ердогана кажуть, що це допоможе модернізувати країну, однак його опоненти побоюються зростання авторитаризму.

Кемаль Киличдароглу, лідер Народно-республіканської партії - провідної опозиційної партії Туреччини - вже поставив під сумнів легітимність референдуму.