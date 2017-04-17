Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія проти застосування сили США до Північної Кореї. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Якщо під фігурою мови, яку вжив віце-президент США, розуміти загрозу застосування сили в односторонньому порядку, то це дуже ризикований шлях. Нам не прийнятні ядерно-ракетні авантюрні дії Пхеньяну на порушення резолюцій Ради безпеки ООН, але це не означає, що можна таким самим чином порушувати міжнародне право, застосовуючи силу на порушення статуту ООН», - сказав Лавров.

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«Сподіваюся, що односторонніх дій на зразок тих, що ми бачили нещодавно в Сирії, не буде», - заявив він.

Лавров висловив сподівання, що США будуть дотримуватися лінії, яку президент Дональд Трамп «неодноразово озвучував у період своєї передвиборчої кампанії».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня віце-президент США Майк Пенс заявив, що «ера стратегічного терпіння» США "закінчилася" стосовно КНДР через її небажання відмовитися від ядерної зброї і балістичних ракет.