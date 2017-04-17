Анкара наполягає на візовій лібералізації з ЄС, погрожує вийти з угоди щодо мігрантів

18:01, 17 квітня 2017
Світ
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Незважаючи на всі труднощі, відносини Туреччини і ЄС все ще мають шанси на розвиток, вважає глава турецького МЗС.

Мевлют Чавушоглу / REUTERS

Анкара наполягає на якнайшвидшому спрощенні візового режиму з ЄС як одній з умов угоди щодо запобігання нелегальній міграції в Європу. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає турецьке агентство Anadolu.

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Міністр попередив, що якщо ЄС не дасть зелене світло візовій лібералізації з Анкарою, то Туреччина буде змушена переглянути взяті на себе зобов'язання, погодившись на боротьбу з нелегальною міграцією в Егейському морі.

За його словами, політика зближення з ЄС залишається пріоритетом Анкари.

Глава МЗС підкреслив, що Туреччина і Євросоюз повинні співпрацювати у вирішенні загальних проблем, таких як міграційний криза і боротьба з тероризмом.

При цьому Чавушоглу згадав про політичні перепони на шляху євроінтеграції Туреччини, що призвело до зниження довіри до ЄС, особливо останнім часом.

«Незважаючи на всі труднощі, відносини Туреччини і ЄС все ще мають шанси на розвиток. Туреччина готова відповісти на конструктивні ініціативи європейських партнерів», - сказав міністр.

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Теги: #безвіз#Туреччина#Ердоган